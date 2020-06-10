Житель Ижевска напал на подростка из-за 50 рублей

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:40:29+03:00

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В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 58-летнего горожанина, обвиняемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Как установило следствие, вечером 30 января 2020 года пьяный мужчина напал на незнакомого 14-летнего подростка в подъезде одного из многоквартирных жилых Ленинского района. Он схватил мальчика за куртку, порвав ее, и начал угрожать, что побьет подростка, если тот не даст ему денег. Перепуганный мальчик, разумеется, отдал все, что у него было. «Добыча» оказалась невелика – всего 50 рублей. Отобрав их, обвиняемый скрылся.

Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление грабителя может ожидать до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU