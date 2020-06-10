Житель Ижевска напал на подростка из-за 50 рублей
В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 58-летнего горожанина, обвиняемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
Как установило следствие, вечером 30 января 2020 года пьяный мужчина напал на незнакомого 14-летнего подростка в подъезде одного из многоквартирных жилых Ленинского района. Он схватил мальчика за куртку, порвав ее, и начал угрожать, что побьет подростка, если тот не даст ему денег. Перепуганный мальчик, разумеется, отдал все, что у него было. «Добыча» оказалась невелика – всего 50 рублей. Отобрав их, обвиняемый скрылся.
Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление грабителя может ожидать до семи лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание
- Мужчина вырвал серьгу из уха пожилой женщины в Ижевске
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»