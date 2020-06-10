2020-06-10T10:30:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В 32 магазинах Ижевска не соблюдался масочный режим

Горожане, обязанные находится на карантине, также регулярно нарушают самоизоляцию
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Ижевчане жалуются на то, что в розничных магазинах города не соблюдается масочный режим. Об этом рассказал во время прямого эфира на своей официальной странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

В связи с большим количеством сообщений о покупателях и даже продавцах без масок, городские власти были вынуждены ужесточить меры контроля. Теперь рейды совместно с полицией и представителями Роспотребнадзора проходят в усиленном режиме.

- За прошлую неделю обнаружили немало нарушений и выписали 32 предписания за несоблюдение масочного режима, - рассказал глава Ижевска.

Не самым лучшим образом обстоят дела и с самоизоляцией людей, прибывших из других регионов. Сейчас их количество составляет 136 человек. Проверка, проведенная 9 июня, не застала дома 17% этих граждан. Нарушителям придется заплатить штраф.

Напомним, в настоящее время розничные магазины не должны обслуживать покупателей без маски. Масочный режим сохраняется, несмотря на скорую отмену режима самоизоляции, о которой накануне заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отвечает на вопросы горожан.Как пройдет празднование Дня города и как изменятся меры самоизоляции в Ижевске

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ИСТОЧНИК KP.RU

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