2020-06-10T13:16:37+03:00
Спорт

В «Ижсталь» вернулся двукратный серебряный призер ВХЛ Юрий Маслов

Он не играл за родную команду четыре года
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/izhhcizhstalФото: vk.com/izhhcizhstal
Изменить размер текста:

Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба на официальной странице «ВКонтакте».

- Я благодарен тренерскому штабу за возможность вернуться в родную команду, - говорит спортсмен. – Смена обстановки и возвращение домой вызывают определенное волнение, которое, надеюсь, пройдет с началом тренировочного процесса.

Являясь одним из самых успешных воспитанников ижевского хоккея Юрий Маслов стал двукратным серебряным призером ВХЛ в составе «сталеваров» и серебряным призером Всероссийского соревнования в составе курганского «Зауралья».

За «Ижсталь» защитник сыграл 8 сезонов, в 253 матчах набрал 36 (7+29) результативных баллов при коэффициенте полезности «плюс 17».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Парки Ижевска приняли участие в самом милом челлендже

- На здании Русского драматического театра Удмуртии вновь появятся фигуры рабочего и воина

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ликвидацию свалок в Удмуртии выделено более 37 млн рублей
Бывшего сотрудника одной из исправительных колоний Удмуртии осудят за взятки
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 10 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Житель Ижевска наказан за стрельбу с балкона в первый день нового года
В «Ижсталь» вернулся двукратный серебряный призер ВХЛ Юрий Маслов
В ДТП на дорогах Удмуртии за день пострадало двое юных велосипедистов
22 лифта заменены в домах Удмуртии по программе софинансирования
10-часовой марафон на радио «Адам»: кто из известных ижевчан поздравит город в прямом эфире 12 июня
В 32 магазинах Ижевска не соблюдался масочный режим
Онлайн-Кубок Корпорации «Центр» по шахматам стартовал
Житель Ижевска напал на подростка из-за 50 рублей
Приедут ли звезды и когда будет салют: глава Ижевска ответил на вопросы жителей о Дне города