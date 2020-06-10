В «Ижсталь» вернулся двукратный серебряный призер ВХЛ Юрий Маслов
Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба на официальной странице «ВКонтакте».
- Я благодарен тренерскому штабу за возможность вернуться в родную команду, - говорит спортсмен. – Смена обстановки и возвращение домой вызывают определенное волнение, которое, надеюсь, пройдет с началом тренировочного процесса.
Являясь одним из самых успешных воспитанников ижевского хоккея Юрий Маслов стал двукратным серебряным призером ВХЛ в составе «сталеваров» и серебряным призером Всероссийского соревнования в составе курганского «Зауралья».
За «Ижсталь» защитник сыграл 8 сезонов, в 253 матчах набрал 36 (7+29) результативных баллов при коэффициенте полезности «плюс 17».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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