В «Ижсталь» вернулся двукратный серебряный призер ВХЛ Юрий Маслов

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:16:37+03:00

Он не играл за родную команду четыре года

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Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба на официальной странице «ВКонтакте».

- Я благодарен тренерскому штабу за возможность вернуться в родную команду, - говорит спортсмен. – Смена обстановки и возвращение домой вызывают определенное волнение, которое, надеюсь, пройдет с началом тренировочного процесса.

Являясь одним из самых успешных воспитанников ижевского хоккея Юрий Маслов стал двукратным серебряным призером ВХЛ в составе «сталеваров» и серебряным призером Всероссийского соревнования в составе курганского «Зауралья».

За «Ижсталь» защитник сыграл 8 сезонов, в 253 матчах набрал 36 (7+29) результативных баллов при коэффициенте полезности «плюс 17».

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ИСТОЧНИК KP.RU