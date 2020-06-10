Житель Ижевска наказан за стрельбу с балкона в первый день нового года
К 250 часам обязательных работ приговорили жителя Ижевска, решившего встретить 1 января 2020 года стрельбой с балкона. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Как было установлено, в тот момент мужчина находился в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения. Днем ему пришла мысль выйти на балкон и пострелять. Ижевчанин взял имеющееся у него оружие – самозарядный гладкоствольный карабин «Сайга-20С» – и произвел выстрелы в воздух над участком местности возле дома №73 по улице Барышникова.
К счастью, никто не пострадал, но карабин у стрелка конфисковали, а его самого обвинили в грубом нарушении общественного порядка и хулиганстве. Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении нарушителя, а он в свою очередь полностью признал вину и раскаялся.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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