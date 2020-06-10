2020-06-10T19:37:32+03:00
Общество

Онлайн: в Ижевске прошли отборочные игры по «Настольнику»

Финал состоится 12 июня
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Онлайн: в Ижевске прошли отборочные игры по «Настольнику» Фото: Геннадий ВасильевОнлайн: в Ижевске прошли отборочные игры по «Настольнику» Фото: Геннадий Васильев
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10 июня в Ижевске впервые прошли отборочные игры по «Настольнику» - увеличенной и оживленной копии любимого многими с детства настольного хоккея. Напомним, что эту игру придумали активисты Хоккей-на-Валеночной Лиги. С одной стороны, игра позволяет объединить дворы и соседей и весело провести время. А с другой стороны – соблюдать социальную дистанцию, что особенно важно в этот период.

Отборочные игры прошли в каждом из районов города. В них приняли участие более 20 команд. Лучшие сразятся в финале уже 12 июня. Соревнования пройдут на улице Берша.

Ижевчане играют в настольник.Во дворе дома №88 по улице Ленина проходит отборочный тур по игре в настольник. Ее изобрела Хоккей-на-Валеночная лига

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Онлайн: в Ижевске прошли отборочные игры по «Настольнику»
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