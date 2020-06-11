2020-06-11T06:31:30+03:00
Спорт

Новый спорткомплекс за 110 миллионов рублей появится в Ижевске

Уже началось строительство
Анастасия Волкова
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ФОТО: пресс-служба главы и правительства региона.ФОТО: пресс-служба главы и правительства региона.
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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Ижевске на улице Ухтомского. Двухэтажный ФОК площадью 1,7 тысяч квадратных метров обошелся властям в 110 миллионов рублей. Большая часть средств – 74 миллиона – направлена из федерального бюджета, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.

Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. До сентября планируется разработать котлован, устроить монолитный ростверк и смонтировать металлический каркас. Вскоре здесь развернут спортивный зал и помещение для настольного тенниса, раздевалки, туалеты, душевые и другие комнаты. В спорткомплексе будут проводить тренировочные и учебные занятия по волейболу, гандболу и баскетболу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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