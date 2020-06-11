2020-06-11T08:17:49+03:00
Общество

Почти 2 недели идут поиски 69-летнего жителя Удмуртии

Он пропал еще 22 мая
Анастасия Волкова
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ФОТО: ПСО «Регион 18».ФОТО: ПСО «Регион 18».
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Почти две недели в Удмуртии идут поиски 69-летнего жителя Удмуртии - Саламатова Николая Владимировича. 22 мая он решил поехать на рыбалку, но куда - неизвестно. Возможно, он отправился на реку Святица в Кировскую область на электричке, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Рост Николая Владимировича 176 сантиметров, он худощавого телосложения, лысый, глаза голубые. Был одет в черную кепку, куртку камуфляжной расцветки с капюшоном и такого же цвета штаны, тельняшку и черные резиновые сапоги. При себе имел чехол с удочками и коричневый рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Саламатова Николая, просят звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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