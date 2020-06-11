2020-06-11T08:46:00+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии осудили за сексуальное насилие 5-летней девочки

Он был признан виновным
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 42-летнего мужчину признали виновным в сексуальном насилии 5-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в 2018-2019 годах обвиняемый совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, которая была сестрой его знакомого, - говорится в сообщении.

В судебном заседании мужчина не признал свою вину, не раскаялся, попыток загладить причиненный вред не предпринял. Ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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