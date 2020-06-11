На Центральной площади Ижевска проходит тестовый запуск светомузыкального фонтана

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:14:47+03:00

Фонтан запустят только после снятия всех ограничительных мер, связанных с коронавирусом

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В Ижевске на Центральной площади проходит тестовый запуск светомузыкального фонтана. Журналист «Комсомолки» побывал на месте.

Фонтан открыли 19 сентября 2019 года. К сожалению, пока это только тест. В связи с самоизоляцией мы не увидим светомузыкальное шоу в День города 12 июня и предстоящие выходные. Официально его запустят после снятия всех ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Напомним, проверять работу фонтана начали еще в конце апреля (подробнее).

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Проверка светомузыкального фонтана на Центральной площади Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU