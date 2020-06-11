2020-06-11T12:54:20+03:00
Общество

Tele2 в салонах связи предлагает кредиты на смартфоны и аксессуары клиентам из стран СНГ

Воспользоваться предложением могут граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Беларуси
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Tele2 в партнерстве с ООО «МКК «Кредит Лайн» запустила сервис кредитования нерезидентов Российской Федерации при покупке абонентского оборудования и аксессуаров. Воспользоваться предложением и получить кредит на весь ассортимент товаров в салонах связи теперь могут граждане Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси.

Новый сервис заработал в розничной сети оператора по всей стране, в том числе во всех салонах связи оператора в Приволжье. Предложение распространяется на весь представленный ассортимент: смартфоны, планшеты, «умные вещи» − часы, наушники, аксессуары. Максимальный срок кредита составляет полгода, а его максимальная сумма – 35 000 рублей. Обязательное условие – первоначальный взнос в размере 30% от стоимости товара¹. Процентная ставка по кредиту составляет 5,2% в месяц.

Чтобы получить кредит, получателю-нерезиденту необходимо иметь регистрацию на территории Российской Федерации, а также быть официально трудоустроенным в российской компании.

Сегодня на долю покупок устройств в кредит приходится порядка 20% от всего товарооборота в фирменной рознице Tele2. Средний чек на покупку устройств в кредит в рознице оператора составляет 11 тысяч рублей и помимо покупки смартфона включает сопутствующие товары − аксессуары, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения. Чаще всего в кредит в салонах связи приобретают устройства брендов Samsung и Xiaomi.

*Самсунг, *Ксяоми

ИСТОЧНИК KP.RU

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