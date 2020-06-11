Мужчина из Удмуртии несколько лет насиловал падчерицу

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:48:42+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- В апреле обвиняемый был дома наедине с 15-летней дочерью гражданской супруги. Пьяный мужчина сдавил шею девочки, запугал и изнасиловал ее. Оставшись одна, потерпевшая собрала свои вещи и убежала жить к бабушке. В ходе следствия выяснилось, что отчим насиловал девочку, начиная с 12-летнего возраста, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено места происшествия, назначены экспертизы, допрошена потерпевшая и ее законный представитель, свидетели. Обвиняемый находится под стражей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU