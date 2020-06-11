Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:21:03+03:00

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Цифровая трансформация повлияла на сферу абонентского обслуживания Tele2: трафик в онлайн-каналах растет значительно быстрее голосового. В январе-мае 2020 года число обращений в digital-каналах увеличилось втрое, в то время как количество звонков на линию поддержки осталось почти неизменными – прирост всего на 3% год к году. При этом на фоне пандемии развитие цифровых каналов обслуживания явно ускорилось.

Обращения клиентов в соцсетях увеличились в январе-мае 2020 года на 10% год к году. Абсолютным лидером по числу обрабатываемых запросов остается соцсеть «ВКонтакте». Twitter собрал 3,5% обращений, «Одноклассники» занимают долю в 3,1%, а вот на Instagram и Facebook приходятся 2,8% и 1,7% соответственно.

Самыми популярными темами обращений в digital-каналах остаются вопросы по тарифам (27%), детализации счета (14%), настройке оборудования (13%), сервисам самообслуживания и личному кабинету (9%), платежам и мобильной коммерции (7%).

Все более востребованным у клиентов становится чат-бот Tele2, который функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается по мере обработки запросов. В январе-мае 2020 года число обращений, закрытых чат-ботом, выросло в 3,5 раза год к году. Чат-бот консультирует клиентов по 1000 вопросов. Работающий на базе технологий ИИ и машинного обучения, текстовый робот общается с клиентами Tele2 в Viber, «ВКонтакте», WhatsApp, приложении «Мой Tele2». Tele2 первой на российском рынке интегрировала чат-бота в «Алису», виртуального ассистента «Яндекса». Она по команде вызывает цифрового помощника Tele2, который с помощью технологий машинного обучения может обсудить более 900 вопросов на 34 темы.

Запросы в чатах и мессенджерах в январе-мае 2020 года увеличились вдвое год к году. Все больше абонентов для общения со службой поддержки используют приложение «Мой Tele2» – число поступивших через него вопросов увеличилось в 2,5 раза.

Tele2 демонстрирует лучшие показатели в отрасли по скорости и качеству облуживания. Время ожидания ответа оператора составляет 46 секунд, что является лучшим результатом в телекоме. При этом 98% запросов по-прежнему решаются на первой линии обращения. Удовлетворенность клиентов качеством сервиса составляет 95%. Tele2 также анализирует уникальный показатель, демонстрирующий уровень эмпатии сотрудников: он составляет 85%.

ИСТОЧНИК KP.RU