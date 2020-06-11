Определены финалисты онлайн-кубка Корпорации «Центр» по шахматам

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:36:08+03:00

Уже 15 июня они поборются за чемпионство

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10 июня почти четыре сотни юных шахматистов со всей России боролись за выход в финал онлайн-кубка Корпорации «Центр». Уже в понедельник сильнейшие спортсмены встретятся, чтобы выявить чемпионов. Расскажем, что прошел отборочный этап и какие призы получат победители.

Турнир получился напряженным. На платформе одновременно играли 362 спортсмена из 34 регионов страны. За ними наблюдали около трех часов 10 пар внимательных глаз – судьи следили, честны ли участники соревнований.

- Мы смогли определить одного недобросовестного спортсмена еще на этапе игры, - говорит главный арбитр Кубка Александр Ватлин. – Если говорить о самой платформе, где проходил отборочный этап, то никакой перезагрузки системы не возникло. Единственное, у участников могла сорваться связь. Видимо, были проблемы с Интернетом.

Итак, в финал смогли пройти по 16 участников (8 мальчиков и 8 девочек) в 5 возрастных категориях. Представители Удмуртии также попали в число участников. Это Анна Величкина, Дина Кулькова, Полина Зяпаева и Ксения Светлова, Руслан Долганов, Дмитрий Егоров. Полный список можно посмотреть на странице «Вконтакте» Федерации шахмат Удмуртии.

Все, кто вышел в финал, будут сражаться за призы Корпорации «Центр» - это умные и смарт-часы, очки виртуальной реальности, портативные колонки, проводные и беспроводные наушники!

Еще один приз – смартфон – будет разыгран среди участников онлайн-викторины по шахматам. Поучаствовать в ней просто:

1. Пройдите тест по ссылке.

2. Поделитесь страницей в социальной сети «ВКонтакте», отметив хештег в тексте поста #кубоккц2020

Победитель будет выбран случайным образом, с помощью компьютерной программы, 16.06.2020 до 18.00. Розыгрыш пройдет среди авторов постов, выполнивших все условия акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU