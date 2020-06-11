Субботник в рамках «Дня района» прошел в лесу на улице Ворошилова в Ижевске

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:54:32+03:00

Уже в 2021 году этот участок преобразится в рамках нацпроекта

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Уже второй день Ижевск отмечает свой юбилей. 10 июня прошли различные мероприятия в рамках Дня двора, а 11 июня - Дня района. Одной из важных социальных миссий в этот день стала акция «Санитарный час» - субботники с участием активных горожан с соблюдением всех мер безопасности.

В Устиновском районе Ижевска прибрались в лесопосадке около ТРК «Столица». В этом году территорию начнут облагораживать в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

На уборку лесопосадки собрались активные горожане и депутаты городской думы. Все участники были в масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию.

Фото: Анастасия Захарова

- За этим местом ухаживают. Мусора на первый взгляд немного, но я за небольшой период времени собрал два мешка. Видно, что тут бывают компании. Мусор, к сожалению, появляется даже после проведенного месячника. Но я надеюсь, что в чистом пространстве лишний раз не выбросят ничего, - прокомментировал председатель городской думы Ижевска Олег Гарин.

Территорию удалось очистить буквально за час. Участники субботника разбились на несколько групп, которые прошли по разным тропинкам лесопосадки.

- Мы здесь работаем каждый год. Эта территория лежит рядом с нашей школой. Мы хотим, чтобы она была благоустроенной и красивой. В 2018 году весь район голосовал за то, чтобы лесопосадку сделали зоной для отдыха, - поделилась эмоциями Жанна Таранникова, директор школы №16.

- Мы должны подавать пример нашим жителям. Я всю жизнь работала в вузе. Помимо обучения я воспитываю своих студентов. Я хочу, чтобы наша молодежь росла в чистоте и порядке и стремилась к этому, - говорит Марина Дегтярева, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономика и управления организацией ИжГТУ.

Что будет с лесопосадкой?

Как ранее сообщал Глава Ижевска Олег Бекмеметьев, лесопосадка на улице Ворошилова попала в программу благоустройства по национальному проекту «Формирование комфортной

городской среды». В этом году работы начнут: сделают входную группу, велопарковку, благоустроят пешеходные дорожки, установят скамейки и урны.

- Когда мы проводили голосование в 2018 году, за эту лесопосадку проголосовало больше всего жителей, если не считать общегородских пространств. Мы собирались с жителями, чтобы учесть их пожелания. Они захотели, чтобы это место осталось лесопарковой зоной. В планах есть также обустроить и пруд, - прокомментировал председатель городской думы Ижевска Олег Гарин.

В этом году обустроят входную группу. Полностью работы завершатся в 2021 году.

Как отметят День города?

Уборка в лесопосадках прошла в рамках Дня района. Уже несколько лет день рождения Ижевска отмечают три дня: День двора, День района и День города. При этом соблюдаются все меры безопасности, введенные из-за коронавируса. Массовые скопления людей не допускаются, а часть мероприятий можно будет увидеть онлайн. Полную программу мероприятий на 12 июня можно посмотреть на сайте 260.izh.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU