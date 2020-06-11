2020-06-11T17:57:21+03:00
Происшествия

Жителям Удмуртии и Пермского края вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков

Группа из 12 человек сбывала наркотики в течение года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Ижевске вынесли приговор 9 жителям столицы Удмуртии, Глазова и Чайковского за незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Группа из 12 человек в возрасте от 18 до 40 лет с октября 2017 года по ноябрь 2018 год покупали вещества бесконтактным способом и через интернет-магазин с помощью закладок передавали региональным курьерам. Они расфасовывали и передавали закладчикам вещества, которые распространяли их в Ижевске, Глазове и Чайковском, - говорится в сообщении.

В ходе личного досмотра и обысков, в квартирах злоумышленников, в их автомобилях и тайниках-закладках, полицейскими было изъято почти 8,5 килограммов наркотических средств.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов. Жительнице Глазова, воспитывающей 2-летнего ребенка, и жительнице Чайковского, на иждивении которой находится 4-летний ребенок, предоставлена отсрочка от отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения детьми 14-летнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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