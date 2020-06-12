2020-06-12T10:21:46+03:00
Спорт

Система видеофиксации и чат с судьей: как пройдет финал онлайн-кубка по шахматам?

Уже 15 июня спортсмены сразятся за чемпионство
Анастасия Волкова
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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15 июня пройдет финал онлайн-кубка Корпорации «Центр» по шахматам. Уже в понедельник юные спортсмены со всей России, прошедшие отборочный этап, сразятся за звание чемпионов. Как будет организовано судейство на площадке и какие призы получат победители, расскажем в нашем материале.

Напомним, в финал смогли пройти по 16 участников (8 мальчиков и 8 девочек) в 5 возрастных категориях из 362 шахматистов. Представители Удмуртии также попали в их число. За спортсменами внимательно следили 10 судей, и кто-то – проверку не прошел: попался на подсказках специальной программы (подробнее).

В финале все будет еще строже. Арбитры смогут наблюдать за участниками с помощью системы видеофиксации. Финалист обязательно должен иметь не только компьютер для игры, но и смартфон с хорошими камерой и интернетом – именно с его помощью судьи будут наблюдать за игрой.

На телефон необходимо установить приложение Zoom Cloud Meetings (выбрать бесплатный базовый тариф) из Apple Store для iOS или Google Play для Android. С помощью видеоконференции арбитры смогут убедиться, что финалист играет честно, без подсказок родителей и тренеров и не пользуется специальными программами.

В день соревнований 15 июня (информационное письмо с подробностями придет накануне и за час до соревнований – в 10.00 по московскому времени – Прим.ред.) финалисту необходимо установить смартфон для трансляции рабочей зоны. Сделать это нужно примерно на расстоянии 80 сантиметров в сторону от плеча (желательно левого). Камера должна захватывать торс, голову, руки и происходящее на экране монитора. Как это сделать, смотрите ниже.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Самое главное, что нужно сделать шахматисту – это играть и выполнять требования судей. С арбитром при любых возникающих вопросах можно общаться в специальном чате или через Zoom. Если есть сомнения в честности кого-то из участников – напишите жалобу судье в чате в течение турнира или в течение 1 часа после окончания турнира. В противном случае будет считаться, что Вы согласны с результатами турнира и жалобы уже не принимаются.

Напоминаем, что среди финалистов будут разыграны призы Корпорации «Центр» - это умные и смарт-часы, очки виртуальной реальности, портативные колонки, проводные и беспроводные наушники!

Еще один приз – смартфон – будет разыгран среди участников онлайн-викторины по шахматам. Поучаствовать в ней просто:

1. Пройдите тест

2. Поделитесь страницей http://kcentr.tilda.ws/chess в социальной сети «ВКонтакте», отметив хештег в тексте поста #кубоккц2020

Победитель будет выбран случайным образом, с помощью компьютерной программы, 16.06.2020 до 18:00. Розыгрыш пройдет среди авторов постов, выполнивших все условия акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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