21 новый случай коронавирусной инфекции выявлен в Удмуртии 13 июня
По состоянию на утро 13 июня в Удмуртии лабораторно выявлен еще 21 случай новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей официальной странице «ВКонтакте».
- Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, 5 жителей Малопургинского района, по два случая заражения зарегистрировано в Глазове, Можгинском и Увинском районах, по одному случаю в Завьяловском и Сарапульском районах, Можге и Сарапуле, - говорится в сообщении главы Удмуртии.
Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 1094 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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