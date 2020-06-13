21 новый случай коронавирусной инфекции выявлен в Удмуртии 13 июня

13 Июнь 2020 2020-06-13T08:25:38+03:00

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По состоянию на утро 13 июня в Удмуртии лабораторно выявлен еще 21 случай новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей официальной странице «ВКонтакте».

- Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, 5 жителей Малопургинского района, по два случая заражения зарегистрировано в Глазове, Можгинском и Увинском районах, по одному случаю в Завьяловском и Сарапульском районах, Можге и Сарапуле, - говорится в сообщении главы Удмуртии.

Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 1094 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU