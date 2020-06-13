Подсказки = дисквалификация: финал онлайн-кубка Корпорации «Центр» пройдет с видеофиксацией

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:03:26+03:00

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Уже в понедельник, 15 июня, юные шахматисты со всей России, прошедшие отборочный этап, сразятся за звание чемпионов в финале онлайн-кубка Корпорации «Центр» по шахматам. Мы узнали, понравился ли формат турнира участникам и что будет, если спортсмен попадется на подсказках.

В финал смогли пройти только 80 спортсменов из 362. Представители Удмуртии смогли попасть в их число.

- Мы уже участвовали в подобного рода турнирах, как только началась пандемия коронавируса, - делится мама финалистки Величкиной Анны Ольга. – Поэтому для нас этот формат был уже знаком. Здесь главное – хороший интернет. Такие турниры помогают обрести новый опыт, поэтому участвовать точно стоит. К финалу готовы.

Напомним, за участниками отборочного турнира следили 10 судей. И кто-то – проверку не прошел: попался на подсказках специальной программы (подробнее).

В финале же все будет еще строже: арбитры прибегнут к помощи видео. Претендент на победу обязательно должен иметь не только компьютер для игры, но и смартфон с хорошими камерой и интернетом.

На телефон необходимо установить приложение Zoom Cloud Meetings (выбрать бесплатный базовый тариф) из Apple Store для iOS или Google Play для Android. С помощью видеоконференции арбитры смогут убедиться, что финалист играет честно, без подсказок родителей и тренеров и не пользуется специальными программами (подробнее).

Напоминаем, что среди финалистов будут разыграны призы Корпорации «Центр» - это умные и смарт-часы, очки виртуальной реальности, портативные колонки, проводные и беспроводные наушники!

Еще один приз – смартфон – будет разыгран среди участников онлайн-викторины по шахматам. Поучаствовать в ней просто:

1. Пройдите тест;

2. Поделитесь страницей в социальной сети «ВКонтакте», отметив хештег в тексте поста #кубоккц2020.

Победитель будет выбран случайным образом, с помощью компьютерной программы, 16.06.2020 до 18.00. Розыгрыш пройдет среди авторов постов, выполнивших все условия акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU