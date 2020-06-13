Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По состоянию на утро 13 июня в Удмуртии зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, 5 жителей Малопургинского района, по два случая заражения зарегистрировано в Глазове, Можгинском и Увинском районах, по одному случаю в Завьяловском и Сарапульском районах, Можге и Сарапуле.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 482
Можга - 155
Алнашский район - 95
Завьяловский район - 67
Малопургинский район - 41
Глазов - 34
Воткинский район - 31
Балезинский район - 27
Можгинский район - 19
Граховский район - 17
Увинский район - 17
Сарапул - 14
Глазовский район - 13
Сарапульский район – 10
Ярский район - 8
Воткинск - 7
Красногорский район - 7
Шарканский район - 6
Якшур-Бодьинский район - 6
Игринский район - 6
Кезский район - 5
Кизнерский район - 4
Камбарский район - 4
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 3
Селтинский район - 3
Вавожский район - 3
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 2
Киясовский район - 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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