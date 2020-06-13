Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:44:54+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на утро 13 июня в Удмуртии зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, 5 жителей Малопургинского района, по два случая заражения зарегистрировано в Глазове, Можгинском и Увинском районах, по одному случаю в Завьяловском и Сарапульском районах, Можге и Сарапуле.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 482

Можга - 155

Алнашский район - 95

Завьяловский район - 67

Малопургинский район - 41

Глазов - 34

Воткинский район - 31

Балезинский район - 27

Можгинский район - 19

Граховский район - 17

Увинский район - 17

Сарапул - 14

Глазовский район - 13

Сарапульский район – 10

Ярский район - 8

Воткинск - 7

Красногорский район - 7

Шарканский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 6

Игринский район - 6

Кезский район - 5

Кизнерский район - 4

Камбарский район - 4

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 3

Селтинский район - 3

Вавожский район - 3

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 2

Киясовский район - 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- 21 новый случай коронавирусной инфекции выявлен в Удмуртии 13 июня

- Граффити с благодарностью врачам появилось в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU