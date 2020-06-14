160 тысяч рублей перевел житель Удмуртии за несуществующий грузовик

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:53:00+03:00

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53-летний житель Глазова перевел мошенникам деньги за несуществующий грузовик. Мужчина лишился 160 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Мужчина рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже грузового автомобиля. По телефону договорился с продавцом о покупке. Продавец попросил полную предолплату: 130 тысяч рублей за автомобиль и еще 30 тысяч за доставку. Заявитель согласился и перевел указанную сумму на счет «продавца», - говорится в сообщении.

Когда продавец исчез, а автомобиль мужчине никто и не доставил, он обратился в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU