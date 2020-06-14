160 тысяч рублей перевел житель Удмуртии за несуществующий грузовик
53-летний житель Глазова перевел мошенникам деньги за несуществующий грузовик. Мужчина лишился 160 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Мужчина рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже грузового автомобиля. По телефону договорился с продавцом о покупке. Продавец попросил полную предолплату: 130 тысяч рублей за автомобиль и еще 30 тысяч за доставку. Заявитель согласился и перевел указанную сумму на счет «продавца», - говорится в сообщении.
Когда продавец исчез, а автомобиль мужчине никто и не доставил, он обратился в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
К другим новостям:
Директор Удмуртской филармонии набегал имя дочери в честь ее дня рождения
Ремонт ул. Телегина начат в Ижевске
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»