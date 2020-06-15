Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии на 15 июня
На 15 июня в Ижевске выявили 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.
Заболели 10 человекв Завьяловском районе, три человека в Можге, по двое - в Ижевске и Можгинском районе, по одному - в Сарапуле и Малопургинском районе.
Вылечились три пациента. 81-летний мужчина скончался.
Всего на 15 июня зарегистрировано 1133 случая коронавируса. 538 человек выздоровели, 22 скончались. 465 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 95 - в состоянии средней степени тяжести, 13 - в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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