Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии на 15 июня

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:03:07+03:00

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На 15 июня в Ижевске выявили 19 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

Заболели 10 человекв Завьяловском районе, три человека в Можге, по двое - в Ижевске и Можгинском районе, по одному - в Сарапуле и Малопургинском районе.

Вылечились три пациента. 81-летний мужчина скончался.

Всего на 15 июня зарегистрировано 1133 случая коронавируса. 538 человек выздоровели, 22 скончались. 465 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 95 - в состоянии средней степени тяжести, 13 - в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU