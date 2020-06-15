2020-06-15T09:55:26+03:00
Общество

Информацию о пансионатах Удмуртии расскажут на радио «Комсомольская правда»-Ижевск»

На радио начинается «Неделя полного пансиона»
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: пансионат «Золотая осень»Фото: пансионат «Золотая осень»
Изменить размер текста:

«Неделя полного пансиона» начинается на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM, 12+). Там представят подробную информацию о пансионатах Удмуртии и соседних регионов.

На радиоэфирах обсудят, почему пожилому человеку необходим постоянный уход, как правильно заботиться о пожилых, какие льготы положены пожилым, что конкретно дают различные пансионаты и многое другое. Также слушатели могут ознакомиться с отзывами родственников о различных пансионатах.

Слушайте радиоэфиры каждый день с 15 по 19 июня в 14:03 на волне 107.6 FM.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Старшее поколение»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Граффити, посвященные медикам, появились в одном из городов Удмуртии
Фотофакт: белого лиса обнаружили в Удмуртии
10 лет лишения свободы грозит предпринимателю из Ижевска за разбавленный бензин
Информацию о пансионатах Удмуртии расскажут на радио «Комсомольская правда»-Ижевск»
Обезьяна в Ижевске предсказала окончание пандемии коронавируса
Водитель из Ижевска опрокинулся в кювет в Пермском крае
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии на 15 июня
Почти 250 000 лишилась жительница Удмуртии под предлогом страхования денежных средств
Новые скверы и зоны отдыха появятся в Ижевске
Жителя Удмуртии задержали за незаконное хранение патронов и пороха
Более 12 000 заявлений на зачисление в детский сад подано в Ижевске
Где чаще всего присасываются клещи в Удмуртии?
Десятки медведей устроили вечеринку на теплоходе в Ижевске
Еще одна тропа здоровья появилась в Ижевске
160 тысяч рублей перевел житель Удмуртии за несуществующий грузовик
Директор Удмуртской филармонии набегал имя дочери в честь ее дня рождения
Биатлонистку из Удмуртии Ульяну Кайшеву включили в список кандидатов в сборную России
Административную ответственность введут в Удмуртии за выгул животных на детских площадках
20 случаев коронавируса выявили в Удмуртии 14 июня
Ремонт ул. Телегина начат в Ижевске