Информацию о пансионатах Удмуртии расскажут на радио «Комсомольская правда»-Ижевск»
«Неделя полного пансиона» начинается на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM, 12+). Там представят подробную информацию о пансионатах Удмуртии и соседних регионов.
На радиоэфирах обсудят, почему пожилому человеку необходим постоянный уход, как правильно заботиться о пожилых, какие льготы положены пожилым, что конкретно дают различные пансионаты и многое другое. Также слушатели могут ознакомиться с отзывами родственников о различных пансионатах.
Слушайте радиоэфиры каждый день с 15 по 19 июня в 14:03 на волне 107.6 FM.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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