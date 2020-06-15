Информацию о пансионатах Удмуртии расскажут на радио «Комсомольская правда»-Ижевск»

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:55:26+03:00

Изменить размер текста: A A

«Неделя полного пансиона» начинается на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM, 12+). Там представят подробную информацию о пансионатах Удмуртии и соседних регионов.

На радиоэфирах обсудят, почему пожилому человеку необходим постоянный уход, как правильно заботиться о пожилых, какие льготы положены пожилым, что конкретно дают различные пансионаты и многое другое. Также слушатели могут ознакомиться с отзывами родственников о различных пансионатах.

Слушайте радиоэфиры каждый день с 15 по 19 июня в 14:03 на волне 107.6 FM.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU