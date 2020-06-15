Жителя Ижевска задержали за кражу дверей автомобиля

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:39:08+03:00

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В Ижевске полицейские задержали 33-летнего ижевчанина, которого подозревают в краже автомобильных дверей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Подозреваемый украл пять дверей с автомобиля УАЗ в начале апреля этого года. Машина в это время была припаркована на ночь около одного из домов по ул. Пушкинской. Сумма ущерба составила 86 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). За это предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет. Похищенное имущество разыскивают. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU