Жителя Ижевска задержали за кражу дверей автомобиля
В Ижевске полицейские задержали 33-летнего ижевчанина, которого подозревают в краже автомобильных дверей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.
Подозреваемый украл пять дверей с автомобиля УАЗ в начале апреля этого года. Машина в это время была припаркована на ночь около одного из домов по ул. Пушкинской. Сумма ущерба составила 86 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). За это предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет. Похищенное имущество разыскивают. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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