18-летний программист из Удмуртии не вошел в рейтинг журнала Forbes

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:53:03+03:00

Он был представлен в номинации «Наука и технологии»

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18-летний программист из Удмуртии Сева Жидков не вошел в окончательный рейтинг журнала Forbes* (16+) 30 самых перспективных россиян до 30 лет.

Сева конкурировал с другими претендентами в номинации «Наука и технологии», где являлся самым молодым.

Рейтинг «30 до 30» составляется в 10 категориях: предпринимательство, финансы и инвестиции, управление, спорт и киберспорт, наука и технологии, искусство, музыка, социальные практики, мода и дизайн и новые медиа. В список входят те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне.

Напомним, уроженец Воткинска Сева Жидков к 14 создал Telegram-бота для рекламных путеводителей «Медузы» и его взяли на стаджировку. После этого, летом 2017 года, он устроился работать «ВКонтакте», где участвовал в создании онлайн-викторины «Клевер». В ноябре 2019 года уволился из «ВКонтакте», чтобы запустить собственный стартап - приложение по созданию масок. В начале 2020-го он перебрался в США, где за три месяца вместе с командой из еще двух 18-летних сооснователей запустил первую версию приложения, закрыл раунд pre-seed с оценкой в несколько миллионов долларов.

Подробнее о юном программисте читайте в большом материале.

*Форбс

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ИСТОЧНИК KP.RU