Боеприпасы начали взрывать в удмуртском селе Пугачево

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:15:17+03:00

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15 июня в удмуртском селе Пугачево, на территории бывшего 102 арсенала начались работы по утилизации взрывоопасных предметов путем выжигания взрывчатых веществ. Об сообщается на странице «ВКонтакте» Малопургинского района Удмуртии.

- Работы проводятся на специализированной площадке с соблюдением мер пожарной и технической безопасности. При осуществлении работ на территории арсенала могут возникать характерные звуки и незначительный дым, - говорится в сообщении.

Взрывные работы проводят специалисты «Форпост Балтика плюс» ежедневно с 12:00 до 13:30 часов, за исключением выходных дней. Жителей просят соблюдать спокойствие.

Напомним, 9 мая 2020 года на территории бывшего арсенала начался пожар, взрывались снаряды. Началась эвакуация жителей, пожар ликвидировали силами авиации МЧС России. Пожар был полностью потушен 11 мая.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/778350" frameborder="0"></iframe> Авиация МЧС тушит пожар на территории бывшего арсенала вооружений в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU