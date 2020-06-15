Боеприпасы начали взрывать в удмуртском селе Пугачево
15 июня в удмуртском селе Пугачево, на территории бывшего 102 арсенала начались работы по утилизации взрывоопасных предметов путем выжигания взрывчатых веществ. Об сообщается на странице «ВКонтакте» Малопургинского района Удмуртии.
- Работы проводятся на специализированной площадке с соблюдением мер пожарной и технической безопасности. При осуществлении работ на территории арсенала могут возникать характерные звуки и незначительный дым, - говорится в сообщении.
Взрывные работы проводят специалисты «Форпост Балтика плюс» ежедневно с 12:00 до 13:30 часов, за исключением выходных дней. Жителей просят соблюдать спокойствие.
Напомним, 9 мая 2020 года на территории бывшего арсенала начался пожар, взрывались снаряды. Началась эвакуация жителей, пожар ликвидировали силами авиации МЧС России. Пожар был полностью потушен 11 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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