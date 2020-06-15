Житель Ижевска разобрал крышу гаража и украл электроинструменты
В Ижевске задержали 39-летнего жителя Ижевска, которого подозревают в совершении кражи электроинструмента с территории автокооператива. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Задержанным оказался владельцем гаражного бокса на территории этого автокооператива. Установлено, что с мая текущего года подозреваемый путем частичного разбора крыши одного из гаражей тайно проникал внутрь и похищал имущество, - говорится в сообщении.
Когда мужчина вывозил на своем автомобиле похищенный электроинструмент и листы железа, его увидел законный владелец этого имущества. О данном факте он незамедлительно сообщил в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Сумма ущерб превысила 140 000 рублей. Часть похищенного имущества изъята.
За это преступление мужчина может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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