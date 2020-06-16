2020-06-16T10:54:37+03:00
Происшествия

Ижевчанина осудили за убийство знакомого

Между мужчинами произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Суд Удмуртии вынес приговор 31-летнему ижевчанину. Его обвиняли в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, 9 февраля осужденный пришел в гости к 25-летнему знакомому, в арендованную квартиру. Мужчины употребили наркотики и выпивали, после чего между ними произошла ссора. В ходе которой осужденный несколько раз ударил потерпевшего ножом и осколком стеклянного графина и скрылся с места преступления, - сообщает пресс-служба.

Тело потерпевшего было обнаружено 11 февраля владельцев квартиры. В ходе расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проведены экспертизы. С учетом добытых доказательств мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении.

Суд назначил ему наказание в виде в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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