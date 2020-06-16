«Флаг моего государства» в Удмуртии взметнулся при поддержке «Ростелекома»

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:16:10+03:00

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«Ростелеком» в день России поддержал акцию «Флаг моего государства, которая ежегодно проходит в Ижевске по инициативе правительства Удмуртской Республики. 12 июня на телекоммуникационную мачту оператора водрузили флаг Российской Федерации. Триколор размером 27 на 9 метров появился на самом высоком сооружении Ижевска. Символ российской государственности виден из любой точки столицы Удмуртии.

- День России – праздник, символизирующий единство наших народов. Чтобы прочувствовать атмосферу этого события и украсить его яркими цветами, в нашей стране появилась добрая традиция – размещать триколор в окнах и на балконах. Наша компания не осталась в стороне и совместно с правительством Удмуртской Республики разместила флаг на “нашем балконе” – телекоммуникационной вышке “Ростелекома” в центре Ижевска»,- поделился Сергей Тульчинский, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

Праздничное настроение горожанам создавала открытая студия радио «Адам», которая разместилась на центральной площади столицы Удмуртии. Трансляция радиоэфира осуществлялась при техническом содействии «Ростелекома». Гостями студии стали известные ижевчане и музыкальные коллективы. Подключиться к вещанию в социальной сети «ВКонтакте» смогли более 110 тыс. человек.

Информация от партнера.

ИСТОЧНИК KP.RU