2020-06-16T14:09:27+03:00
Общество

Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту

Регистрация бесплатна и открыта абонентам всех операторов связи
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Tele2 организует всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020. После успеха турнира 2019 года компания решила расширить географию соревнований на всю Россию. В борьбе за главный приз геймерам понадобится только смартфон и быстрый 4G-интернет. Общий призовой фонд в этом году увеличился вдвое до 2,1 млн рублей. Регистрация бесплатна и открыта абонентам всех операторов связи: она стартует 15 июня на платформе Cyberhero.

Турнир пройдет в четырех дисциплинах: PUBG mobile (соло, дуэт, команда), Free fire, Brawl stars, Mobile legends. Принять участие в соревнованиях могут абоненты любых операторов. Первые квалификации запланированы на 26 июня.

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Для турнира Tele2 выбрала самые востребованные дисциплины. Так, по данным аналитической компании Sensor Tower, приложения PUBG mobile и Free fire возглавили рейтинг самых скачиваемых в категории «игры» в 2019 году. Более того, эти игры относятся к одним из наиболее зрелищных, ведь за сражениями в стиле королевских битв интересно наблюдать. Трансляции PUBG mobile и Free Fire в 2019 году вошли в топ-20 самых просматриваемых в мире на платформах Twitch, Mixer и YouTube. Наблюдая за битвами киберспортсменов со смартфонов, зрители потратили более 45,7 млн часов.

Организаторы приглашают принять участие в турнире абонентов всех операторов, но для борьбы за главный приз в финале нужно быть клиентом Tele2. Все претенденты на победу смогут лично убедиться в качестве быстрого 4G-интернета оператора и проверить его в деле. Финальные игры пройдут 25-26 июля и 1-2 августа.

Все игры второго чемпионата Tele2 по мобильному киберспорту пройдут на платформе оператора Cyberhero. Она позволяет геймерам монетизировать свои навыки и работает как стриминговая площадка. На протяжении всего периода самоизоляции Tele2 фиксировала рост пользовательского интереса к платформе. Так, в первую неделю июня число визитов выросло в 1,5 раза, а количество уникальных пользователей – на 35% по сравнению с началом предыдущего месяца (с 4 по 10 мая).

*Tele2 Опен Мобайл Кап 2020, Сайберхиро, пабдджи мобайл, Фри файр, браул старс, мобайл ледженс. Сенсор тауер, Твитч, Миксер, Ютуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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