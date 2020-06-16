Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
Tele2 организует всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020. После успеха турнира 2019 года компания решила расширить географию соревнований на всю Россию. В борьбе за главный приз геймерам понадобится только смартфон и быстрый 4G-интернет. Общий призовой фонд в этом году увеличился вдвое до 2,1 млн рублей. Регистрация бесплатна и открыта абонентам всех операторов связи: она стартует 15 июня на платформе Cyberhero.
Турнир пройдет в четырех дисциплинах: PUBG mobile (соло, дуэт, команда), Free fire, Brawl stars, Mobile legends. Принять участие в соревнованиях могут абоненты любых операторов. Первые квалификации запланированы на 26 июня.
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Для турнира Tele2 выбрала самые востребованные дисциплины. Так, по данным аналитической компании Sensor Tower, приложения PUBG mobile и Free fire возглавили рейтинг самых скачиваемых в категории «игры» в 2019 году. Более того, эти игры относятся к одним из наиболее зрелищных, ведь за сражениями в стиле королевских битв интересно наблюдать. Трансляции PUBG mobile и Free Fire в 2019 году вошли в топ-20 самых просматриваемых в мире на платформах Twitch, Mixer и YouTube. Наблюдая за битвами киберспортсменов со смартфонов, зрители потратили более 45,7 млн часов.
Организаторы приглашают принять участие в турнире абонентов всех операторов, но для борьбы за главный приз в финале нужно быть клиентом Tele2. Все претенденты на победу смогут лично убедиться в качестве быстрого 4G-интернета оператора и проверить его в деле. Финальные игры пройдут 25-26 июля и 1-2 августа.
Все игры второго чемпионата Tele2 по мобильному киберспорту пройдут на платформе оператора Cyberhero. Она позволяет геймерам монетизировать свои навыки и работает как стриминговая площадка. На протяжении всего периода самоизоляции Tele2 фиксировала рост пользовательского интереса к платформе. Так, в первую неделю июня число визитов выросло в 1,5 раза, а количество уникальных пользователей – на 35% по сравнению с началом предыдущего месяца (с 4 по 10 мая).
*Tele2 Опен Мобайл Кап 2020, Сайберхиро, пабдджи мобайл, Фри файр, браул старс, мобайл ледженс. Сенсор тауер, Твитч, Миксер, Ютуб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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