Лидер профсоюзов Удмуртии: «Поправки о роли человека труда – дело государственной важности»

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:59:57+03:00

По данным ВЦИОМ, поправка об установлении минимального размера оплаты труда в России не ниже прожиточного минимума поддерживают 89% россиян

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Рядом поправок, голосовать по которым нам предстоит с 25 июня по 1 июля, предлагается закрепить в Конституции обязанность государства уважать и защищать права человека труда. По словам председателя Федерации профсоюзов Удмуртии Сергея Шерстобита, именно возвращение в Основной закон нормы о роли человека труда в обществе является крайне актуальным для простых работающих граждан, а также важным в достижении устойчивого экономического роста.

- Для нас самое главное – это защита от незаконного увольнения, изменений условий труда, вынужденного неоплачиваемые отпуска. Это дело государственной важности. И важно отметить, что поддержка государством предприятий позволила избежать значительных массовых увольнений, - подчеркнул он.

Сергей Шерстобит отмечает, что непростая эпидемиологическая и экономическая ситуация, сложившаяся в минувшие месяцы, еще раз доказала важность оперативных мер государственной поддержки работающего населения. Речь идет, в частности, о предоставлении отсрочки по уплате налогов и страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, о выдаче беспроцентных кредитов на неотложные нужды и, самое главное, выплату зарплаты, о поддержке безработных граждан в части увеличения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс. руб.

- Мы должны понимать, что все эти меры в совокупности сделает нашу страну более готовой к новым возможным потрясениям. Они гарантируют социальную поддержку и более эффективную работу государственной системы. Возможно, были ошибки, но, думаю, что эти поправки сделают нас и страну более сильными, - заявил он.

Отдельно выделена важность закрепления в Основном законе гарантии индексации социальных пособий и выплат, о которой, по словам эксперта, профсоюзы говорили ни одно десятилетие. Сергей Шерстобит отметил, что по данным ВЦИОМ эту поправку поддерживают 91% россиян.

- Регулярная индексация пенсий, норма МРОТ не ниже прожиточного минимума – это важнейшие гарантии социального государства, - подчеркнул глава Федерации профсоюзов УР.

Отметим, что в нынешних условиях главной задачей организаторов общероссийского голосования является обеспечение безопасности как избирателей, так и сотрудников комиссий, наблюдателей, волонтеров. В связи с этим помещения для голосования будут регулярно дезинфицироваться, на входе организуют измерение температуры тела, участникам выдадут одноразовые маски и ручки.

ИСТОЧНИК KP.RU