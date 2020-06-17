2020-06-17T10:11:45+03:00
Происшествия

Бывшего бухгалтера в Удмуртии осудили за присвоение почти 300 тысяч рублей

Женщина использовала свое служебное положение
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Юкаменский районный суд Удмуртии вынес приговор 55-летней местной жительнице. Ее обвиняли в присвоении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Установлено, что, работая бухгалтером администрации МО «Красногороский район» почти два года похищала бюджетные деньги. С целью придания видимости законных действий, с использованием программы считала себе зарплату больше положенного. Далее составляла реестр, содержащий заведомо ложные сведения, в котором умышленно завышала размер подлежащих перечислению себе денежных средств, скрепляла электронной подписью и направляла для исполнения, а также составляла фиктивные платежные поручения, на основании которых ей перечислялись бюджетные деньги, - говорится в сообщении.

Ущерб от преступный действий составил более 257 тысяч рублей. Так, суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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