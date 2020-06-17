Части человеческого скелета обнаружили у деревни в Удмуртии
16 июня в Удмуртии нашли человеческие останки. По факту обнаружения проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным проверки около 12:00 в поле у заброшенной деревни Чужьем местный житель нашел части человеческого скелета, - говорится в сообщении.
В рамках проверки проводятся мероприятия по установлению личности погибшего, проверяется информация о без вести пропавших лицах и утративших связь с родственниками.
Осмотрено место происшествия, назначены экспертизы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «У нас нет бесконтактных термометров»: у детской поликлиники в Сарапуле собралась огромная очередь.
- Бывшего бухгалтера в Удмуртии осудили за присвоение крупной суммы.
- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июня: один человек скончался и 22 новых случая заражения.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»