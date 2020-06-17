Части человеческого скелета обнаружили у деревни в Удмуртии

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:51:17+03:00

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16 июня в Удмуртии нашли человеческие останки. По факту обнаружения проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным проверки около 12:00 в поле у заброшенной деревни Чужьем местный житель нашел части человеческого скелета, - говорится в сообщении.

В рамках проверки проводятся мероприятия по установлению личности погибшего, проверяется информация о без вести пропавших лицах и утративших связь с родственниками.

Осмотрено место происшествия, назначены экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU