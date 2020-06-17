Пьяный водитель в Ижевске врезался в столб
В Ижевске 16 июня ночью на улице Крылова произошло ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Пьяный 30-летний водитель машины «Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался в опору светофора, - говорится в сообщении.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Гранта» получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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