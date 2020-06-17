2020-06-17T12:52:19+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Ижевске врезался в столб

ДТП произошло 16 июня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске 16 июня ночью на улице Крылова произошло ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Пьяный 30-летний водитель машины «Лада-Гранта» не справился с управлением и врезался в опору светофора, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Гранта» получил травмы, его отвезли в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Части человеческого скелета обнаружили у деревни в Удмуртии.

- «У нас нет бесконтактных термометров»: у детской поликлиники в Сарапуле собралась огромная очередь.

- Бывшего бухгалтера в Удмуртии осудили за присвоение крупной суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» охватил оптикой учебные и дошкольные учреждения Воткинска
52-летнего жителя Удмуртии обвиняют в покушении на изнасилование
«Удмуртнефть» оказала финансовую поддержку ГКБ № 7
Пьяный водитель в Ижевске врезался в столб
Части человеческого скелета обнаружили у деревни в Удмуртии
«У нас нет бесконтактных термометров»: у детской поликлиники в Сарапуле собралась огромная очередь
Бывшего бухгалтера в Удмуртии осудили за присвоение почти 300 тысяч рублей
В некоторых домах Устиновского района в Ижевске отключат горячую воду на две недели
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июня: один человек скончался и 22 новых случая заражения
Ход ремонтных работ на ул. Спортивной проверили в Ижевске
Пляж в Ижевске не соответствует санитарным нормам
До 50 км/ч ограничат скорость для машин на ул. 40 лет Победы в Ижевске
Премию на коммуналку получат семьи с детьми из Ижевска
Зоопарк Удмуртии в тренде: сотрудники записали забавное видео с танцами животных
Лидер профсоюзов Удмуртии: «Поправки о роли человека труда – дело государственной важности»
«Лисенок был без сознания, из глаза и рта текла кровь»: жительница Ижевска спасла умирающее животное
Жителя Удмуртии осудили за жестокое обращение с сыном-подростком
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 16 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
Круглогодичный спасательный пост появится на Воложке под Ижевском
На трассе Удмуртии водитель сбил лося
«Флаг моего государства» в Удмуртии взметнулся при поддержке «Ростелекома»