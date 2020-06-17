«Удмуртнефть» оказала финансовую поддержку ГКБ № 7

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:09:56+03:00

На средства компании отремонтирован рентген-кабинет, приобретены тренажёры для нейрохирургического отделения и автомобиль УАЗ

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Благодаря помощи ОАО «Удмуртнефть» в одном из крупнейших медучреждений города отремонтирован рентген-кабинет, а также приобретены тренажёры для нейрохирургического отделения и автомобиль УАЗ.

За год в больнице проводится более 60 тысяч рентгенологических обследований. Нефтяники помогли с обновлением рентген-кабинета. Теперь помещение полностью соответствует нормативным требованиям и уже с декабря 2019 года принимает пациентов.

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Также закуплен комплекс тренажёров для реабилитации в нейрохирургическое отделение – единственное подразделение в республике, где производятся операции на позвоночнике.

Часть средств были направлены на приобретение нового автомобиля УАЗ, необходимого для транспортировки врачей и пациентов, а также перевозки медицинских грузов.

Благодаря поддержке «Удмуртнефти» в республике ежегодно реализуются более ста социально значимых проектов. С 2006 года предприятие при поддержке НК «Роснефть» направило на благотворительность более 1 млрд рублей.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU