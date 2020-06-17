2020-06-17T13:48:41+03:00
Происшествия

52-летнего жителя Удмуртии обвиняют в покушении на изнасилование

При этом мужчина угрожал жертве убийством
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование и угрозах в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что 10 июня 2020 года мужчина на окраине села напал на 42-летнюю женщину, угрожая ножом и применяя насилие, попытался изнасиловать. На крики женщины прибежали односельчане, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшая. Злоумышленник задержан, на данный момент он находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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