52-летнего жителя Удмуртии обвиняют в покушении на изнасилование
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на изнасилование и угрозах в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что 10 июня 2020 года мужчина на окраине села напал на 42-летнюю женщину, угрожая ножом и применяя насилие, попытался изнасиловать. На крики женщины прибежали односельчане, - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшая. Злоумышленник задержан, на данный момент он находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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