«Ростелеком» охватил оптикой учебные и дошкольные учреждения Воткинска
«Ростелеком» построил оптику до 49 детских садов и школ Воткинска. На базе созданной инфраструктуры сотрудники охранного предприятия «Кобра» смогут осуществлять видеонаблюдение, а дети, воспитатели и учителя – пользоваться интернетом на скорости 100 Мбит/с.
- Благодаря «Ростелекому» мы подключили в образовательных учреждениях города систему охранного видеонаблюдения. В новом учебном году педагогический состав и учащиеся будут под надежной защитой, - рассказал Андрей Пичугин, директор частного охранного предприятия «Кобра».
- Мы обеспечили оптической связью все образовательные учреждения Воткинска. В двух детских садах подключили гигабитный интернет, а еще в тринадцати заменили медные линии связи. Скоростной доступ в сеть здесь появился впервые. Теперь охранное предприятие сможет вести качественное видеонаблюдение, а школы и детские сады - пользоваться ресурсами мировой сети, - добавил Виталий Васильев, заместитель директора - технический директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.
Информация от партнеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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