Медикам в Удмуртии выплатили стимулирующие после вмешательства прокуратуры

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:35:07+03:00

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В Удмуртии после вмешательства прокуратуры региона медики получили стимулирующие выплаты на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Была проведена проверка исполнения законодательства по выплатам медработникам, которые работают с «коронавирусными» пациентами. Установлено, что несколько больниц несвоевременно разработали правовые акты, что послужило причиной нарушения порядка начисления выплат за апрель-май, - говорится в сообщении.

По результатам проверки права медработников восстановлены. После перерасчета 459 медицинским работникам 7 больниц доплачено более 3 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU