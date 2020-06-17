Медикам в Удмуртии выплатили стимулирующие после вмешательства прокуратуры
В Удмуртии после вмешательства прокуратуры региона медики получили стимулирующие выплаты на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Была проведена проверка исполнения законодательства по выплатам медработникам, которые работают с «коронавирусными» пациентами. Установлено, что несколько больниц несвоевременно разработали правовые акты, что послужило причиной нарушения порядка начисления выплат за апрель-май, - говорится в сообщении.
По результатам проверки права медработников восстановлены. После перерасчета 459 медицинским работникам 7 больниц доплачено более 3 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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