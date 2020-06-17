2020-06-17T15:53:53+03:00
Общество

Массовую гибель рыбы зафиксировали в одной из рек Удмуртии

Сейчас эксперты разбираются, чем она вызвана
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: предоставлено очевидцамиФото: предоставлено очевидцами
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В понедельник, 15 июня, очевидцы сообщили о массовой гибели рыбы в Удмуртии. Как рассказал подробнее один из них, мор произошел на реке Люк возле деревни Шабердино.

— Вдоль реки нашел несколько мест со скоплением мертвой рыбы, — рассказал очевидец. В Минприроды республики факт подтвердили, рыба действительно погибла. Подобное иногда происходит в стоячих водоемах в результате нехватки кислорода, но смертность речных обитатели обычно бывает вызвана другими причинами, так как проточная вода богаче кислородом.

Фото: предоставлено очевидцами

Фото: предоставлено очевидцами

— Уже можно сказать, что это не рядовое явление, — прокомментировал Антон Шашкин, начальник отдела экологического надзора и надзора в области защиты населения и территорий от ЧС Минприроды региона. – Но причины мора пока неизвестны. Возможно, это результат сброса каких-то химических веществ. Совместно с Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора и представителями Росрыболовства мы отобрали пробы воды. Анализ поможет выявить причину гибели рыбы.

Как уточнили в ведомстве, пробы отбирались 14 и 15 июня, результат ожидается примерно через неделю. Затем будет решаться, что делать дальше. Также эксперты отметили, что количество погибшей рыбы было незначительным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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