2020-06-17T16:33:47+03:00
Общество

Будет ли застройка пустыря на проезде Чапаева в Ижевске?

Ранее там были аварийные бараки
Анастасия Захарова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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На проезде Чапаева в Ижевске были аварийные бараки, после того, как их снесли на участке остался пустырь. «Комсомолка» узнала, планируют ли что-то там строить и что вообще будет с проездом, который прославился на всю страну в 2017 году.

В управлении архитектуры администрации Ижевска отметили, что сведения о собственниках участков там отсутствуют.

- По правилам землепользования и застройки города пустыри находятся в зоне многофункциональной жилой и общественно-деловой застройки. Проект планировки территории не утвержден, срок застройки и потенциальные застройщики не определены, - говорится в ответе на запрос редакции.

По информации управления имущественных отношений администрации города, участок по адресу проезд Чапаева, 33 принадлежит «Ипотечной корпорации Удмуртии». Участок по адресу проезд Чапаева, 27 никому не принадлежит. Использовать его разрешено для обслуживания и эксплуатации жилого дома.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Массовую гибель рыбы зафиксировали в одной из рек Удмуртии. "Комсомолка" узнала в чем дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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