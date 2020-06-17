2020-06-17T16:45:03+03:00
Политика

Контроль температуры и индивидуальные ручки: как обеспечат безопасность избирателей в период общероссийского голосования в Удмуртии?

Если на входе у избирателя выявят повышенную температуру, ему предложат проголосовать в специальной санитарной комнате
ИВАНОВА Алена
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Одно из главных условий проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России – безопасность здоровья его участников – избирателей, членов комиссий, наблюдателей, волонтеров. Так, в период с 25 июня по 1 июля на всех 1 164 постоянных и 27 временных избирательных участках Удмуртии будет обеспечен контроль за соблюдением санитарных правил. Как рассказала "Комсомолке" заместитель председателя Центральной избирательной комиссии региона Жанна Дворцова, в настоящее время необходимые средства индивидуальной защиты закуплены и развезены по местам практически в полном объеме.

Поход на участок для обычного жителя региона будет выглядеть примерно так: на входе у него измеряют температуру (для этого планируют организовать специальные пункты контроля), руки обрабатывают антисептиком, обувь – дезинфицирующим ковриком, вручают одноразовые маски и перчатки, индивидуальную ручку.

- На полу помещения для голосования мы планируем нанести специальные линии-указатели, которые обеспечивают соблюдение санитарной дистанции и бесконтактное передвижение участников. Кабины для голосования в целях безопасности будут без передней шторки, но при этом мы обязательно их разместим так, чтобы тайна голосования была соблюдена. И если раньше, когда избиратель приходил за получением бюллетеня, он передавал паспорт в руки члена участковой комиссии, то сейчас ему предложат самому открыть паспорт и показать на расстоянии, - рассказала Жанна Дворцова.

Важно отметить, что помещения для голосования в течение дня будут обрабатывать дезинфицирующим средством, а всех работающих на них (члены УИК, наблюдатели, волонтеры, полицейские) также обеспечат средствами защиты.

- Для контроля соблюдения всех этих мер обязательно будет закреплен член комиссии, следить будут наблюдатели. Дежурить на участках должны и сотрудники полиции, которые в случае чего смогут, например, убедить граждан, отказывающихся от масок, всё же надеть их, - подчеркнула представить ЦИК УР.

Жанна Дворцова добавила, что все меры безопасности будут соблюдаться и при голосовании на дому. Так, заранее сформируют индивидуальные наборы с бюллетенем, маской, перчатками, ручкой и антисептической салфеткой. Попав в подъезд, члены комиссии повесят пакет на ручку нужной двери, а переносной ящик поставят рядом. Забрав пакет, избиратель сможет дома обработать руки, заполнить бюллетень и опустить его в урну для голосования.

Напомним, что для подготовки и проведения плебисцита в Удмуртии зарегистрировались более 800 «Волонтеров Конституции». Они будут работать как до начала голосования на улицах городов и сел, так во время – непосредственно на участках. Всех их так же обеспечат средствами индивидуальной защиты.

КСТАТИ!

С сегодняшнего числа начала работу «горячая» телефонная линия Корпуса общественных наблюдателей Удмуртской Республики. Свои вопросы можно задать по номеру 8 800 301 7 444. Режим работы с 17 по 30 июня – с 10:00 до 18:00, 1 июля – с 7:00 до 00:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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