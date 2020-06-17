2020-06-17T17:35:38+03:00
Происшествия

Суд в Удмуртии вынес приговор учителю, который развращал малолетних, убил и обокрал знакомую

Выяснилось, что от мужчины пострадали 7 учениц школы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор учителю сельской школы. Он обвинялся в убийстве и краже знакомой, а также развращении малолетних учениц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что мужчина со поругался со знакомой и несколько раз удали ее в область головы металлическим прутом. Он полученных травм, женщина скончалась. После этого осужденный похитил у нее из сумки 90 тысяч рублей. Также установлено, что мужчина причастен к развращению 7 учениц школы, - сообщает пресс-служба.

В судебном заседании мужчина не признал вину в преступлениях. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании денег в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением на общую сумму 1 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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