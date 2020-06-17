По итогам опроса удаленную работу планируют продолжать 74% российских компаний

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:51:45+03:00

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74% российских компаний продолжат использовать «удаленку» после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщает RT на русском, со ссылкой на опрос исследовательского центра «Битрикс24».

Так, 59% работодателей планируют перевести на «удаленку» лишь часть работников, а 15% - всех. При этом плюсами удаленной работы явились экономия времени на дорогу до офиса и сокращение расходов на обеды (50%), также безусловным плюсом является то, что в компанию можно принять сотрудника из любой точки страны (29%) и, конечно же, сокращение расходов за аренду офиса (21%).

Представители компаний отметили и минусы «удаленки» - это невозможность реального общения (43%) и практически отсутствие контроля за сотрудниками (28%).

Всего в исследовании приняло участие 625 компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU