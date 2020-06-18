2020-06-18T12:11:01+03:00
Общество

Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня «BBB-» со стабильным прогнозом

Эксперты отмечают опережающие темпы роста оператора
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Tele2 сообщает, что международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании «Т2 РТК Холдинг» до «ВВВ-» со стабильным прогнозом. Эксперты отмечают опережающие темпы роста оператора, перспективы в освоении новых рынков и развитии технологии 5G.

Повышение рейтинга обусловлено завершением сделки по приобретению 100% «Т2 РТК Холдинга» «Ростелекомом» и большей прозрачностью финансовой политики компании. Аналитики Fitch Ratings отмечают, что мобильный оператор рос значительно быстрее рынка и, скорее всего, сохранит эти темпы как минимум в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

«Т2 РТК Холдинг» продолжит опережать рынок по динамике роста по меньшей мере в течение следующих двух лет, ожидают аналитики Fitch Ratings. «Компания увеличила долю рынка с 15% в первом квартале 2015 года до 18% по итогам первого квартала 2020 года, таким образом, отставание от ближайшего конкурента составляет всего 4 п. п.», – объясняют они. Долговая нагрузка компании такая же или меньше, чем у большинства российских компаний-аналогов, показатель «чистый долг/EBITDA» которых обычно стремится к значению ниже 3x.

По мнению аналитиков, Tele2 продолжит улучшать показатели прибыльности и генерировать денежные потоки в большем объеме на фоне увеличения масштаба и роста сервисной выручки. Негативное влияние от пандемии COVID-19 на бизнес, скорее всего, будет управляемым. Как предполагают эксперты, перспективы развития Tele2 будут расширяться по мере того, как компания продолжит активно завоевывать долю на новых рынках и наращивать потребление пользователями услуг за счет щедрых пакетных предложений.

Согласно заключению Fitch, «Т2 РТК Холдинг» также может стать сильным игроком в сфере развития 5G. Высокоемкостная инфраструктура является первостепенной для достижения высоких скоростей и минимальной задержки, необходимых для технологии пятого поколения.

*Фитч райтинг

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня «BBB-» со стабильным прогнозом
Двое ижевчан снялись в популярном сериале «Чики»
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
Ижевчанина осудили за изнасилование незнакомой женщины
Жители Удмуртии могут принять участие в международной акции «Свеча памяти»
Полицейские задержали семейную пару по подозрению в сбыте наркотиков
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 18 июня 2020 года: 20 новых зараженных и один летальный случай
Ижевчанка лишилась почти 340 тысяч рублей, поверив мошенникам
15-летний подросток чуть не утонул на реке в Удмуртии
При проверке ремонтируемой дороги в Удмуртии у рабочей комиссии появились замечания
«Наливайки» в Удмуртии больше не смогут продавать алкоголь
По итогам опроса удаленную работу планируют продолжать 74% российских компаний
Суд в Удмуртии вынес приговор учителю, который развращал малолетних, убил и обокрал знакомую
Контроль температуры и индивидуальные ручки: как обеспечат безопасность избирателей в период общероссийского голосования в Удмуртии?
Будет ли застройка пустыря на проезде Чапаева в Ижевске?
Массовую гибель рыбы зафиксировали в одной из рек Удмуртии
Медикам в Удмуртии выплатили стимулирующие после вмешательства прокуратуры
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«Ростелеком» охватил оптикой учебные и дошкольные учреждения Воткинска
52-летнего жителя Удмуртии обвиняют в покушении на изнасилование