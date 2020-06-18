На страже языка и самобытности: работники сферы культуры Удмуртии о роли поправок в Конституцию для будущего республики

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:27:47+03:00

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Одна из поправок в Конституцию России, всенародное голосование по которым пройдет в период с 25 июня по 1 июля, гарантирует поддержку и охрану государством культурной самобытности народов страны, в частности, национальных языков. Данное предложение нашло поддержку в кругах работников науки и культуры Удмуртии.

Так, по мнению директора ижевского театра «Молодой человек» Елены Столовой, поправка особенно важна для будущего таких многонациональных республик, как Удмуртия.

- У нас живут в мире и согласии народы, у нас поддерживаются и сохраняются национальные традиции. Мне, как директору учреждения культуры, всегда радостно видеть на наших общереспубликанских и общегородских праздниках представителей разных национальностей, которые знакомят со своей культурой, историей, самобытностью, а на спектаклях театра «Молодой человек» - юных зрителей, которые с интересом смотрят спектакли по мифам и легендам народов России, - говорит Елена Столова.

Руководитель театра считает, что именно культура народов, язык, диалог и взаимоуважение являются теми ценностями, которые делают Россию единой, сильной и уникальной.

- Эта тема должна быть закреплена в Конституции и быть под особым вниманием государства. Я уверена, культура России - одна из основ будущего моей страны! - рассказала Елена Столова.

Поддерживает коллегу по этому вопросу и директор Историко-краеведческого музея Можги Альбина Семакина.

- Поправки в Конституцию защищают культурную самобытность народов и закрепляют тот факт, что культурное наследие охраняется государством. Статья 69 гарантирует права малочисленных народов и этнических общностей, а также сохранение этнокультурного и языкового многообразия, - заявила она.

Напомним, что в Удмуртии для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию откроют 1164 постоянных избирательных участка. Все сотрудники комиссий, в том числе и те, которые будут обеспечивать голосование на дому, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, при входе на участки предписано мерить температуру, а все помещения - регулярно дезинфицировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU