«Заработала» на бирже: жительница Удмуртии лишилась 200 тысяч рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T06:26:25+03:00

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59-летняя жительница Глазова лишилась крупной суммы денег, пытаясь заработать на бирже. Лже-брокер украл у женщины 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В апреле текущего года потерпевшей позвонил мужчина и представился сотрудником брокерской биржи. Он предложил женщине дополнительный заработок. Глазовчанка согласилась: открыла на сайте счет и несколькими платежами перевела на него 50 000 рублей.

- Через некоторое время «брокер» позвонил пенсионерке снова и предложил увеличить сумму взносов. Женщина оформила кредит в банке на сумму 150 000 рублей и пополнила свой брокерский счет. После этого «брокер» перестал выходить на связь с заявительницей, а ее счет на бирже оказался заблокирован. Тогда она решила обратиться в полицию, - рассказали в ведомстве.

Уже возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU