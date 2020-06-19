2020-06-19T08:50:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Продуктовые магазины закрыли в Удмуртии из-за несоблюдения масочного режима

Работники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Два продуктовых магазина в Удмуртии - в селе Сюмси и деревне Елкибаево - закрыли из-за несоблюдения противоэпидемический мероприятий. Мера временная, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по республике.

Как выяснилось в ходе рейдов, проведенных в июне, на точках отсутствовали дезинфицирующие средства для обработки поверхности, журналы по дезинфекции и графики уборки помещения. Также сотрудников магазинов не обеспечивали средствами индивидуальной защиты - респираторами и масками, а в торговых залах отсутствовали антисептики для работников и посетителей.

По данным ведомства, были составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы уже рассмотрены судом. Так, магазин в Елкибаево был временно закрыт на 7 дней, а магазин в Сюмсях - на 10 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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