2020-06-19T11:10:02+03:00
Происшествия

Одного из подозреваемых в краже телефонов в Ижевске почти на 2 млн задержали

Кража была совершена в июне 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Полицейские задержали 28-летнего жителя Нижнего Новгорода по подозрению в краже телефонов из магазина Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Кража произошло в июне 2019 года. Ночью в магазин цифровой и бытовой техники проникли трое мужчин в масках и, разбив витрины, похитили 57 мобильных телефонов и три планшета. Было возбуждено уголовное дело. В ходе розыскных мероприятий один из подозреваемых был задержан, - сообщает пресс-служба.

Полицейские установили, что похищенные телефоны были проданы скупщикам. На данный момент часть имущества изъята. Продолжается работа по установлению соучастников преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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Кража из магазина цифровой и бытовой техники в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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