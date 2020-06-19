В ДТП на трассе Удмуртии пострадали пенсионерка и 9-летний мальчик

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:56:57+03:00

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18 июня на 5 километре Объездной Ижевска Завьяловского района произошло ДТП с участием легковушки. Об этом сообщает 1 отел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 69-летний водитель машины «Лада Гранта» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в машину «Лада Калина» под управлением 60-летнего мужчины. От столкновения «Калина» улетела в кювет, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажиры «Лады Калины» - 60-летняя женщина и 9-летний мальчик получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU