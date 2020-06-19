Какая погода ждет жителей Ижевска в выходные?

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:31:19+03:00

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В выходные в Ижевске ожидается прохладная погода. Пройдут дожди, возможны грозы. «Комсомолка» рассказывает подробный прогноз на ближайшие дни.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 20 июня днем ожидается +19…+20 градусов, ночью +8…+11 градусов, небольшой дождь.

21 июня, в воскресенье, днем +15…+16 градусов, ночью +8…+9 градусов, облачно с прояснениями.

По данным пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, в выходные возможна гроза, с порывистым ветром.

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ИСТОЧНИК KP.RU