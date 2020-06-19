О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно в Wink

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:04:39+03:00

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Цифровой видеосервис Wink представляет эксклюзивную российскую премьеру второго сезона сериала «Пиарщица» (Flack) (16+) - циничный и с беспощадным английским юмором рассказ о буднях пиарщицы, которая с блеском вытаскивает звезд из опаснейших передряг, но не может навести порядок в своей личной жизни.

На первый взгляд, герои живут красиво, их отношения исключительно гармоничные, позиции - социально ответственные. Но рано или поздно он или она попадают в поворот, которого лучше бы никогда не было. И тут на помощь приходит «фокусник», который способен полностью перевернуть ситуацию. Название сериала в оригинале - Flack - более многозначное, чем перевод «Пиарщица» (начиная с «зенитной артиллерии» и заканчивая «пресс-агентом» или «создавать шумиху»).

Ситуации, в которых оказываются британские звезды шоу-бизнеса, мультимиллионеры, телеведущие, спортсмены и другие знаменитости, сильно напоминают нашумевшие российские скандалы последних лет. Взять хотя бы видео драки в кафе, снятое очевидцами и быстро ставшее вирусным. Различия, безусловно, есть, но интересно представить, какие бы выходы из ситуации нашла для отечественных деятелей культуры и не только главная героиня сериала в исполнении Анны Пакуин. «Мы не говорим кризис, мы говорим - трудности», - отмечает она.

А ведь пиарщице еще нужно решать проблемы личной жизни, в которой немало своих скелетов в шкафу. В сериале также много пикантных подробностей не только об организации работы PR-агентства, но и британского бизнеса вообще.

Как и первый, второй сезон состоит из шести серий.

Информация от партнеров.

16+

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ИСТОЧНИК KP.RU